Metrópolimiércoles, 1 de julio de 2026
Llevan casi 50 mil latas de cervezas y 700 botellas de alcohol confiscadas en festejos del Mundial en la CDMX
Enviaron al juzgado cívico a 216 personas por el partido del 30 de junio, entre México y Ecuador
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