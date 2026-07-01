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Metrópolimiércoles, 1 de julio de 2026

Llevan casi 50 mil latas de cervezas y 700 botellas de alcohol confiscadas en festejos del Mundial en la CDMX

Enviaron al juzgado cívico a 216 personas por el partido del 30 de junio, entre México y Ecuador

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Karla Mora / El Sol de México

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Karla Mora
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