Congreso de CDMX pide sumar 15 mil bicicletas de Ecobici para el Mundial 2026
Parte del Plan Ciclista 2025-2030 contemplaba ampliar el sistema de bicicletas en renta de la capital hasta alcanzar 15 mil unidades en 2026, pero esto no ha ocurrido
Manuel Cosme
El legislador del PVEM mencionó que ante la cercanía de la inauguración del certamen futbolero, se necesita que el Sistema Ecobici ayude a consolidar una imagen de ciudad moderna, sustentable e innovadora.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.