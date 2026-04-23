Congreso de CDMX pide sumar 15 mil bicicletas de Ecobici para el Mundial 2026

El sistema Ecobici tiene nueve mil 308 bicicletas en 689 cicloestaciones; además cuenta con 70 kilómetros cuadrados de cobertura / Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de Movilidad (Semovi) poner en servicio, para el próximo Campeonato de Futbol, la totalidad de las 15 mil bicicletas del Sistema Ecobici que anunció como parte del Plan Ciclista de 2025-2030.

Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva del órgano legislativo, presentó la propuesta a nombre de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la cual fue aprobada, y explicó que fomentar el uso de la bicicleta durante esa competencia deportiva internacional servirá para aminorar la afluencia hacia otros medios de transporte ya saturados como el Metro y el Tren Ligero.

El exhorto fue mediante un Punto de Acuerdo, en el que los legisladores de esa bancada consideraron que el Campeonato Mundial de Futbol implicará millones de traslados extras a los habituales en pocos días, lo cual es una oportunidad, a fin de consolidar un sistema de transporte más eficiente, moderno y sustentable.

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“Ecobici además de ser una alternativa de transporte limpia, eficiente y accesible hoy enfrenta un problema: su crecimiento no ha sido suficiente para atender la demanda real de la ciudadanía, aún hay zonas de la ciudad que no cuentan con la cobertura”, señaló Sesma Suárez.

El llamado a la Semovi es para que tomé las medidas necesarias que incluya la formulación, aplicación y ejecución de un programa calendarizado, para fortalecer la infraestructura ciclista y garantizar las condiciones adecuadas de capacidad, disponibilidad y calidad de servicio, que atienda la demanda actual y la proyectada para el Mundial de Futbol.

Recordó que a nueve meses de que se anunció el Plan Ciclista 2025-2030, que consistente en la ampliación del sistema capitalino de bicicletas en renta para alcanzar las 15 mil unidades en 2026, esto no ha ocurrido.