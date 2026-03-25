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Metrópolimiércoles, 25 de marzo de 2026

Consulta de Plan General de Desarrollo de la CDMX apenas ha llegado a seis de 198 pueblos originarios

Hay dos juicios promovidos ante el Tribunal Electoral de la CDMX en contra de la consulta para elaborar dicho el plan de desarrollo

Karla Mora / El Sol de México

Aseveraron que el Instituto de Planeación tiene folletos de “resumen” respecto a la consulta, sin información de sus alcances, beneficios o perjuicios.

Agregaron que no se ha hecho pública la forma en la que el Instituto de Planeación valorará o determinará el contenido del PGD en caso de que existan propuestas contradictorias.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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