Hay dos juicios promovidos ante el Tribunal Electoral de la CDMX en contra de la consulta para elaborar dicho el plan de desarrollo

Karla Mora / El Sol de México

Aseveraron que el Instituto de Planeación tiene folletos de “resumen” respecto a la consulta, sin información de sus alcances, beneficios o perjuicios.

Agregaron que no se ha hecho pública la forma en la que el Instituto de Planeación valorará o determinará el contenido del PGD en caso de que existan propuestas contradictorias.