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Metrópolijueves, 30 de julio de 2026

Continúan obras en la sala de urgencias de Xoco a un mes de su inauguración

Familiares de pacientes y trabajadores del hospital general dijeron que algunas áreas y equipos no están funcionando

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Iván Ortiz

trabajadores hospital xoco GENOVEVA ORTIZ
HOSPITAL DE XOCO OCESA CLARA BRUGADA cortesia gobierno de la cdmx (6)

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Familiares de pacientes dicen que la atención en el hospital es muy buena, el problema es que no tienen los medios para atender las emergencias. - Foto: Daniel Galeana / El Sol de México
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La sala de urgencia del Hospital de Xoco tiene la capacidad para atender como máximo a 27 pacientes al mismo tiempo. - Foto: Daniel Galeana / El Sol de México
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Trabajadores de Creamedic continuan sus trabajos mientras son atendidos los pacientes en la sala de urgencias del hospital. - Foto: Daniel Galeana / El Sol de México
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Médicos y familiares de pacientes señalaron que la sala de urgencias no operan al 100 por ciento. - Foto: Daniel Galeana / El Sol de México

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