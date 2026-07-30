Continúan obras en la sala de urgencias de Xoco a un mes de su inauguración

Metrópolijueves, 30 de julio de 2026Continúan obras en la sala de urgencias de Xoco a un mes de su inauguraciónFamiliares de pacientes y trabajadores del hospital general dijeron que algunas áreas y equipos no están funcionandoFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Iván OrtizTecnología de puntaFamiliares de pacientes dicen que la atención en el hospital es muy buena, el problema es que no tienen los medios para atender las emergencias. - Foto: Daniel Galeana / El Sol de MéxicoLa sala de urgencia del Hospital de Xoco tiene la capacidad para atender como máximo a 27 pacientes al mismo tiempo. - Foto: Daniel Galeana / El Sol de MéxicoTrabajadores de Creamedic continuan sus trabajos mientras son atendidos los pacientes en la sala de urgencias del hospital. - Foto: Daniel Galeana / El Sol de MéxicoMédicos y familiares de pacientes señalaron que la sala de urgencias no operan al 100 por ciento. - Foto: Daniel Galeana / El Sol de MéxicoRemodelaciónHospitalesUrgenciasNOTAS RELACIONADASMÉXICOBirmex concentrará compras de medicamentosMÉXICOEspecialistas llaman a avanzar hacia un sistema universal de salud en MéxicoMÉXICOHospital General registra más irregularidades que 13 secretarías en la Cuenta Pública 2024Más NoticiasPOLICIACADetienen a dos mujeres por presunto despojo de una vivienda en la colonia Del ValleVirginia "N" y Diana "N", fueron localizadas en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, y posteriormente trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha AcatitlaMETRÓPOLISiete de cada 10 pequeños comercios en CDMX vendieron más durante el Mundial 2026De acuerdo con una encuesta realizada por la Canacope y Airbnb, 72% de los negocios del sector comercio declaró mayores ventas durante la competencia futbolísticaMETRÓPOLIGobierno de CDMX incumple transparencia en obras del Mundial 2026, denuncia Movimiento CiudadanoSe desconocen detalles como contratos, ubicaciones y avances de las obras que realizó, lo que limita la fiscalización ciudadanaMETRÓPOLIAumentan denuncias por despojo en CDMX pese a medidas gubernamentales, alerta PANLa dirigencia del PAN capitalino advirtió que hay una tasa baja de detenciones y posible protección a redes clientelares por lo que exige mayor acción de las autoridadesMETRÓPOLIFamilia de doña Carlota Alfaro podrá recuperar la casa invadida en Chalco este año El abogado de la familia Alfaro aseguró que por medio de una orden judicial podrían recuperar en inmueble que fue invadido en 2025 por una familiaMETROPOLIAnfitriones de CDMX piden revisar tope de 183 noches para hospedaje de corta estanciaDe acuerdo con las cifras presentadas por la agrupación TSA, el impacto del hospedaje de corta estancia en la economía capitalina abarca más de 48 mil 800 empleos directosMETRÓPOLIVíctimas de despojo se reúnen en la FGJCDMX para exigir la recuperación de sus inmuebles 100 victimas de despojo se reunieron esta mañana a las afueras de la fiscalía para exigir la restitución de sus inmuebles, los cuales han sido invadidos por grupos ligados a este delitoMETRÓPOLISin presupuesto definido gobierno oficializa apoyos a hijas e hijos de personas desaparecidas en CDMXEl gobierno dará dos mil 555 pesos mensuales a cada menor, además de apoyo psicológico y para la viviendaMETRÓPOLIFuertes lluvias afectan varias zonas de la CDMX; activan Alerta Amarilla y NaranjaLa noche se este martes se registran fuertes lluvias en varias alcaldías de la Ciudad de MéxicoMETRÓPOLIDarán locales comerciales dentro del Metro a ambulantes de la Alameda También se han demolido locales y retirado a comerciantes permisos para trabajar dentro del Metro por abusar del espacio permitidoLO+VISTO1MÉXICOUNAM desmiente que repetirá exámenes en línea2MÉXICOUn inmigrante mexicano, entre las víctimas mortales del tiroteo de Seattle3MÉXICODispersión de moscas estériles contra gusano barrenador será en Tamaulipas: SheinbaumCOLUMNASJuan Veledíaz Fuera de Agenda / Vuelve la Unidad de Inteligencia NavalRogelio VarelaCorporativo / Cambiará vigilancia a sindicatosColumna invitadaAntonio Guterres / Día Mundial contra la Trata de Personas COPARMEXLos nuevos campeones del T-MECLO+RECIENTEMETRÓPOLIFGJ de la CDMX presume disminución en feminicidios para este 2026 METRÓPOLIDenuncias por violencia sexual no pueden convertirse en revictimización digital, afirma Tejiendo Redes Infancia tras suicidio de profesorMETRÓPOLIRubalcava asegura que las afectaciones por lluvias en la Línea A del Metro disminuyeron 75% este año METRÓPOLISin jaulas ni encierro: Llega a la CDMX el Zoológico Holográfico con osos polares y dinosauriosNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESProvecho RubénCARTONESSimil Osvaldo