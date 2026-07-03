Controlarán accesos de estaciones del Metro cercanas a Reforma durante partido México vs. Inglaterra
Sevilla, Insurgentes y Chapultepec cerrarán una vez que el Ángel de la Independencia tenga 25 mil asistentes
- Un millón de aficionados podrán estar en todo Paseo de la Reforma para el México vs Inglaterra, asegura Clara Brugada
- Controlarán accesos de estaciones del Metro cercanas a Reforma durante partido México vs. Inglaterra
- Habrá Ley Seca todo el domingo 5 de julio en la zona Centro de la CDMX, por el partido México contra Inglaterra