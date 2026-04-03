









Ciudad de Mexico , 5 de abril de 2026 Ver más periódicos

El costo por ocupar una silla en el viacrucis fue de 50 pesos. / Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Banquetas, azoteas y banquitos se convirtieron en el negocio de algunos habitantes del pueblo de San Pablo y la colonia El Molino, quienes ofrecieron la renta de espacios a visitantes y hasta vecinos que deseaban ver el Viacrucis de Iztapalapa, el cual, desde diciembre pasado es considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Desde las 10:00 horas, una casa ubicada en la calle Cerro de la Estrella y Santa María del Monte empezó a recibir a quienes buscaban un buen lugar para ver la crucifixión de quienes actuaron en el papel de Jesús de Nazaret, Dimas y Gestas, como acto final de la representación de la Pasión de Cristo en Semana Santa.

El costo por silla ocupada fue de 50 pesos; en tanto, el beneficio fue una vista en la azotea del tercer piso y sombra dada por algunas lonas de color negro colocadas solo para este evento. Los encargados de cobrar cada asiento eran los empleados de una heladería ubicada en la planta baja de la casa.

Son 50 pesos por persona, por tiempo ilimitado, no hay horario o algún tiempo límite. Empleados de la heladería

Alrededor de las 11:00 horas, cuatro horas antes de que llegara la escena de la crucifixión, comenzaron a llegar los primeros clientes. De acuerdo con personas de la zona, ese lugar, año con año, ofrece dichos espacios para quienes no quieren exponerse a la multitud en el Cerro de la Estrella y, sobre todo, a los más de 24 grados centígrados que suelen estar presentes el Viernes Santo.

Sin embargo, este es el único punto donde se rentó la vista a la escenificación, pues numerosas familias que tienen su casa en las calles donde se llevó a cabo el viacrucis, como lo es la calle Cuauhtémoc, en el barrio de San Pablo, colocaron lonas en las azoteas de sus domicilios para uso exclusivo de sus familias y amigos.

“Habrá quienes rentan, pero muchos nada más ponemos unas lonas en la azotea para la convivencia de nuestras familias; solo tienen que traer sus bancos o sillas, y tranquilos vemos el viacrucis en familia, es un buen momento para reunirnos”, explicó José a El Sol de México, quien desde las 10:30 horas comenzó con la colocación de su lona.

También banquetas y los portones fueron para algunos un negocio, tal fue el caso de una pequeña tienda de refrescos y comida que frente a su predio colocó más de 15 banquitos en primera fila de la subida hacia el Cerro de la Estrella, a unos escasos 100 metros de la crucifixión.

“Venimos de Iztacalco para ver el viacrucis, llegamos a las 10:50 de la mañana, pagamos 20 pesos por banquito a la señora de la tienda, está muy bien porque estamos debajo de la sombra de un árbol y en primera fila, frescos y sin amontonarse”, explicó Marisol, quien acudió con su mamá e hijo.

Sin embargo, la familia Castillo, que vive muy cerca de una de las 14 paradas del viacrucis de Iztapalapa, en el barrio de San Pablo, desde muy temprano abrió su portón y colocó sillas y una mesa, para que hermanos, tíos, sobrinos, esposas, esposos, y hasta abuelitos pudieran tomar un buen lugar y ver en familia la representación.

“Es nuestra tradición desde hace 40 años, y es el único día del año donde toda la familia nos podemos juntar; algunos vienen de la alcaldía Álvaro Obregón y de otras partes de Iztapalapa. Ni en Navidad o Año Nuevo nos podemos juntar completos, más que este día. Abrimos la puerta y esperamos”, explicó Daniel.

Desde las 10:00 horas, una casa ubicada en la calle Cerro de la Estrella y Santa María del Monte empezó a recibir a quienes buscaban un buen lugar para ver la crucifixión. / Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Comerciantes establecidos y ambulantes del centro de la alcaldía Iztapalapa aseguran que el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la representación de la Pasión de Cristo ha incrementado sus ventas hasta en un 30 por ciento.

Este es el primer año que el viacrucis se realiza bajo la consideración de patrimonio mundial, y de acuerdo con personas originarias de los ocho barrios y comerciantes de otras partes del Valle de México que llegan año con año a trabajar en la gran feria que se coloca desde el miércoles 1 de abril hasta este viernes, han notado un repunte en la actividad.

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Salvador, quien desde hace cuatro décadas vende los trajes de nazareno y romano, dos personajes considerados íconos en Iztapalapa, contó que sus ventas han aumentado este año y ha detectado que sus clientes, que antes eran en su totalidad de la demarcación, ahora también llegan del Estado de México; aunque eso sí, aún ningún extranjero.

“El que más se vende es el traje de nazareno, muchos quieren ser uno porque viene de familia y porque tienen mandas. Al año vendo como 150 trajes de nazareno; este año vendí un poco más. El de romano es menos, unos 50 a 70, también este año aumentó. Hemos platicado entre nosotros, creemos que es por lo que dio la Unesco, que ya somos patrimonio y viene más gente”, dijo Salvador, quien por cada traje gana 400 pesos, aproximadamente.

Desde hace 40 años, Salvador vende los trajes de nazareno y romano. / Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México