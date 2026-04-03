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Metrópoliviernes, 3 de abril de 2026

Convierten azoteas y banquetas de Iztapalapa en negocio y espacios de convivencia durante la Pasión de Cristo

Vecinos colocaron lonas en sus azoteas para reunirse con la familia bajo un clima de 24 grados, sin embargo, hubo casos en que algunos inmuebles cobraron 50 pesos por rentar una silla

Dana Estrada / El Sol de México

Viacrucis, impulso económico

Laura es originaria de Chimalhuacán, Estado de México, y desde hace varios años se dedica a trabajar en la feria que se encuentra en los alrededores de la alcaldía.

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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