De “El ratón vaquero” a “La patita”: fecha y horario del concierto tributo a Cri Cri en CDMX

El programa del concierto estará compuesto por 19 canciones de Cri Cri que serán interpretadas con piano

Samantha Laurent

¿Cuándo y dónde será el concierto tributo de Cri Cri?

El evento será una gran oportunidad para recordar a Francisco Gabilondo Soler, el icónico “Cri Cri”, quien dio un giro a la cultura del país tras su debut en 1934.

Muchos recordarán cómo a través de su ternura y mente maestra para componer, logró acercarse a las infancias del siglo pasado y también de este, uniendo así a distintas generaciones mediante lo que mejor sabía hacer: música infantil.

Revive los viejos tiempos escuchando algunas de sus canciones en este concierto de piano que se llevará a cabo en el próximo sábado 28 de marzo.

Al tratarse de un personaje tan importante en la cultura mexicana, no podía haber mejor lugar para rendirle tributo que el Castillo de Chapultepec, cuyos rincones se llenarán de los tonos alegres que caracterizan las composiciones de Cri Cri.

¿Cuál es el precio de las entradas?

El costo de la entrada general es de 105 pesos para mexicanos y de 210 para extranjeros. Los menores de 13 años, adultos mayores, estudiantes y maestros con credencial vigente podrán entrar gratis.

Programa

El concierto estará a cargo de Rebeka Mendoza (soprano), Adriana Pimentel (pianista) y Servando Rascón (pianista), quienes buscan festejar el legado de Gabilondo.

Los tres intérpretes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tocarán un total de 19 canciones, entre las que podrás encontrar algunos de los más famosos: