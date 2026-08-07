De espacios urbanos a refugio de polinizadores: así puedes participar en el programa de la Sedema
Con la finalidad de crear más espacios para que los polinizadores tengan alimento, la Sedema implementó el programa Jardín para la vida para regalar plantas nativas
Wendy Vega / El Sol de México
¿Cuáles con los requisitos para participar en el programa Jardines para la Vida?
¿Cómo registrarse para el programa Jardín para la vida?
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