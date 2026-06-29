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Metrópolilunes, 29 de junio de 2026

De Grupo Cañaveral a Mi Banda el Mexicano: los conciertos gratis en CDMX después del partido México vs Ecuador

En el Monumento a la Revolución también se presentará Triciclo Circus Band al finalizar el partido del Mundial, mañana martes 30 de junio

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Karla Mora / El Sol de México

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Karla Mora
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