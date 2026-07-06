De Matute a Los Askis: los conciertos gratis por la Feria de las Flores 2026 en CDMX
Del 11 al 19 de julio, la Feria de las Flores ofrecerá 64 conciertos gratuitos de diferentes géneros musicales, incluyendo música emergente
Alma Hidalgo / El Sol de México
Programa de la Feria de las Flores 2026
¿Cómo surgió la Feria de las Flores?
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