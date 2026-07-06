Metrópolilunes, 6 de julio de 2026

De Matute a Los Askis: los conciertos gratis por la Feria de las Flores 2026 en CDMX

Del 11 al 19 de julio, la Feria de las Flores ofrecerá 64 conciertos gratuitos de diferentes géneros musicales, incluyendo música emergente

Alma Hidalgo / El Sol de México

Programa de la Feria de las Flores 2026

¿Cómo surgió la Feria de las Flores?

Alma Rosa Hidalgo
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