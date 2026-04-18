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Metrópolisábado, 18 de abril de 2026

Decomisan en el Centro Histórico de la CDMX mochilas que ingresaron de forma ilegal al país 

Las autoridades encontraron irregularidades en la documentación del conductor por lo que procedieron a decomisar la mercancía presuntamente ilegal

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Dana Estrada / El Sol de México

El operativo fue realizado la noche del viernes en la calles José Joaquín de Herrera con cruce Vidal Alcocer, en el Centro Histórico capitalino. 

Las autoridades detectaron anomalías con los documentos, además de comprobar que las mochilas no contaban con las etiquetas correspondientes. 

Por estas acciones, la SAF y SSC, realizaron el decomiso , sellando las bolsas y llevándolas a las instalaciones de la SAF, localizada en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco. 

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Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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