Defensa de Juan Jesús N asegura que el joven no desconectó las cámaras de seguridad durante la visita de Edith Guadalupe

Previo a la audiencia por posible vinculación a proceso, el abogado señala que la declaración de la Fiscalía capitalina no coinciden con las pruebas que obtuvieron

Dana Estrada / El Sol de México

El abogado explicó que su cliente, Juan Jesús, aseguró nunca haber visto a la Edith, y le explicó que su teléfono celular lo tiene la Fiscalía, por lo que ahí podrían comprobar que no tiene alguna relación con ella.

“Él no sabía nada de nosotros, incluso el ayer lloró y él dice que sí es inocente”, dijo Claudia.

Mientras tanto familiares y amigos de Juan Jesús realizan una manifestación pacífica a las afueras los juzgados orales.