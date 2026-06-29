Dejan lluvias en CDMX más de 42 millones de metros cúbicos de agua; estación en Coyoacán lidera lista
Este volumen de lluvias son las registradas del 28 de junio a la madrugada del lunes 29 de junio
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