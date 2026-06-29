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Metrópolilunes, 29 de junio de 2026

Dejan lluvias en CDMX más de 42 millones de metros cúbicos de agua; estación en Coyoacán lidera lista

Este volumen de lluvias son las registradas del 28 de junio a la madrugada del lunes 29 de junio

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Karla Mora / El Sol de México

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¿Cuál será el clima de este 29 de junio?

Karla Mora
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