Del Tren Ligero al Trolebús: los transportes públicos para llegar al Azteca en la inauguración del Mundial

METRÓPOLI

A 10 días del Mundial 2026, así lo recibe CDMX: de las obras a la expectativa de derrama económica (GRÁFICOS)

Obras, cierres viales, llamados del gobierno para reducir la congestión en la capital y la expectativa de la derrama económica generada por el torneo son algunas de las imágenes que enmarcan el tercer Mundial que recibe la capital