Metrópolilunes, 1 de junio de 2026
Del Tren Ligero al Trolebús: los transportes públicos para llegar al Azteca en la inauguración del Mundial
Otra opción que ofrece el gobierno capitalino son los camiones Park Ride, cuyo servicio tendrá un costo de 500 pesos
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