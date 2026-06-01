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Metrópolilunes, 1 de junio de 2026

Del Tren Ligero al Trolebús: los transportes públicos para llegar al Azteca en la inauguración del Mundial

Otra opción que ofrece el gobierno capitalino son los camiones Park Ride, cuyo servicio tendrá un costo de 500 pesos

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Manuel Cosme

Transporte para llegar al Estadio Azteca
Transporte para llegar al Estadio Azteca
Transporte para llegar al Estadio Azteca
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La Selección ya no se consume solo por televisión WEB_PORTADA
Manuel Cosme
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