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Metrópolimartes, 28 de julio de 2026

Denuncias por violencia sexual no pueden convertirse en revictimización digital, afirma Tejiendo Redes Infancia tras suicidio de profesor

“La respuesta democrática no es elegir entre el debido proceso y la protección de las víctimas: es garantizar ambos”, asevera la organización

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Jorge Morales

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Jorge Morales - YESICA CADENA
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