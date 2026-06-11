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Metrópolijueves, 11 de junio de 2026

Los Galeana: cuando una fiesta de barrio se volvió nacional

El deportivo abrió a las 7 hrs como todas las mañanas, sin interrumpir la dinámica diaria de los deportistas; las invitadas especiales llegaron más tarde

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Karla Mora / El Sol de México

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Fan Fest Los Galeana
El deportivo abrió sus puertas en punto de las 7 hrs, sin afectar las actividades deportivas de sus visitantes. - Foto: Laura Lovera/El Sol de México
Fan Fest Los Galeana
Las actividades deportivas no se vieron afectadas por la instalación del Fan Fest en el deportivo ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. - Foto: Laura Lovera/El Sol de México
Fan Fest Los Galeana
Vecinos se dieron cita en el lugar vistiendo sus playeras de la Selección Mexicana. - Foto: Laura Lovera/El Sol de México
Fan Zone Los Galeana
La fila más vacía fue la de los productos oficiales de la FIFA, artículos que consideraron demasiado caros. - Foto: Laura Lovera/El Sol de México
Fan Fest Los Galeana
Elvira acudió a sus rutinas de baile con su casaca verde, animada por la inauguración de la Copa del Mundo. - Foto: Laura Lovera/El Sol de México
Karla Mora
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