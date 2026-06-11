Metrópolijueves, 11 de junio de 2026Los Galeana: cuando una fiesta de barrio se volvió nacionalEl deportivo abrió a las 7 hrs como todas las mañanas, sin interrumpir la dinámica diaria de los deportistas; las invitadas especiales llegaron más tardeFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Karla Mora / El Sol de MéxicoWatch on YouTubeEl deportivo abrió sus puertas en punto de las 7 hrs, sin afectar las actividades deportivas de sus visitantes. - Foto: Laura Lovera/El Sol de MéxicoLas actividades deportivas no se vieron afectadas por la instalación del Fan Fest en el deportivo ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. - Foto: Laura Lovera/El Sol de MéxicoVecinos se dieron cita en el lugar vistiendo sus playeras de la Selección Mexicana. - Foto: Laura Lovera/El Sol de MéxicoLa fila más vacía fue la de los productos oficiales de la FIFA, artículos que consideraron demasiado caros. - Foto: Laura Lovera/El Sol de MéxicoElvira acudió a sus rutinas de baile con su casaca verde, animada por la inauguración de la Copa del Mundo. - Foto: Laura Lovera/El Sol de MéxicoKarla MoraÚltimas notas:Los Galeana: cuando una fiesta de barrio se volvió nacionalAficionados celebran el arranque del Mundial desde al AICM hasta los festivales futboleros en CDMXCon su playera de la Selección, la presidenta Sheinbaum está en el Deportivo Los Galeana para ver la inauguración del Mundial 2026Claudia SheinbaumMundial 2026Gustavo A. MaderoNOTAS RELACIONADASMETRÓPOLI“No veo el futbol; pero el de la selección sí”, así reciben el Mundial en deportivo Hermanos GaleanaMETRÓPOLINueve horas por un lugar en la plaza de todos, y miles se quedan fueraMETRÓPOLIEntre el sol y la multitud, aficionados trepan vallas para salir del Fan FestMás NoticiasMETRÓPOLIDe la foto del 86 al Mundial 2026: la fiesta del futbol en el Salón Corona Vine a celebrar por esa mítica foto del 86 y este es un lugar emblemático para ver el futbol, afirma Iván Tapia, un aficionadoMETRÓPOLILluvia inunda Periférico a la altura de Paseo de la ReformaLa lluvia que esta tarde se registró en la CDMX provoca caos y que automovilistas intenten esquivar el agua para evitar dañosMETRÓPOLILa calle que se volvió estadioEn una banqueta de la Zona Rosa, 40 aficionadas y aficionados vieron el partido inaugural del Mundial entre porras y el “Cielito lindo”METRÓPOLINueve horas por un lugar en la plaza de todos, y miles se quedan fueraMexicanos locales y migrantes vivieron la apertura del Mundial de Futbol en el Zócalo capitalino, una plaza pública amurallada, donde se celebró el FIFA Fan FestMETRÓPOLIEntre el sol y la multitud, aficionados trepan vallas para salir del Fan FestUn joven se impulsó de la parte superior de la valla metálica y al ver esto, otros aficionados replicaron la maniobraMETROPOLILluvia y aficionados en el Ángel colapsan el tránsito en Paseo de la ReformaLa celebración en el Ángel de la Independencia coincidió con la activación de doble alerta por lluvia en 13 alcaldíasMETRÓPOLICierran Metro Universidad por presencia de manifestantesEl director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, informó el cierre se realiza de manera temporal hasta que se restablezca la seguridadMETROPOLIChoque en el Mundial: Encapuchados se enfrentan con policías en entradas del Estadio AztecaLos encapuchados atacaron las líneas policiacas lanzando piedras, palos y cohetones de alta potenciaMETRÓPOLIFiebre mundialista en la Zona Rosa: aficionados llegan para disfrutar del primer partido“Hay mucho ambiente. Los mexicanos somo una locura, dentro y fuera de la cancha...”, comentó Ricardo, que viene desde Toluca a encender la fiestaMETRÓPOLIVivir la pasión del Mundial sin un boletoDesde Monterrey, Veracruz, Acapulco y Canadá, llegan mexicanos al Zócalo capitalino a encender la pasión y hacer sentir la localíaLO+VISTO1MÉXICOSheinbaum y Lula da Silva defienden el multilateralismo y el respeto a la soberanía de los países2MÉXICOFGR vincula a proceso a tres presuntos integrantes del CJNG3MÉXICOA un día del Mundial, la CNTE se refuerza con maestros de Guerrero, Morelos e HidalgoCOLUMNASJuan Veledíaz Fuera de Agenda / Mirar el segundo plano Rogelio VarelaCorporativo / Morosidad en máximos históricosSamuel GarcíaEl observador / El silencio mexicano HR RatingsEntre bajo crecimiento, y un contexto político convulsoLO+RECIENTEMETRÓPOLIClara Brugada estará presente en el Fan Fest del ZócaloMETRÓPOLI“No veo el futbol; pero el de la selección sí”, así reciben el Mundial en deportivo Hermanos GaleanaMETRÓPOLIEntre caos y empujones, el Fan Fest en el Zócalo abre sus puertasMETRÓPOLI¡Es hoy! Desde distintos lugares, aficionados de todo el mundo llegan a CDMX para el partido inauguralNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESTláloclangas OsvaldoCARTONESDentro y fuera del area Rubén