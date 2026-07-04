Metrópolisábado, 4 de julio de 2026

Detectan a ajolotes albinos en CDMX

Entre las poblaciones del ajolote arroyero hay una presencia inusual de especímenes albinos, revela un artículo científico, esto puede relacionarse con la contaminación de sus ecosistemas

Iván Ortiz

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