Dana Estrada / El Sol de México

A unas horas de que arranque el partido amistoso entre las selecciones de México contra Portugal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) informó que detuvo a seis revendedores de boletos para el evento, uno de ellos es una menor de edad.

La dependencia explicó que como parte de las acciones del “Operativo Estadio Seguro” lograron detectar a tres hombres de las edades 47, 53 y 58 años, ocurrió en inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sobre el Viaducto Tlalpan.

“La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvo a tres hombres que, al parecer, propiciaban la reventa de boletos”, detalló la SSC capitalina.

Mientras otro grupo de tres personas, dos hombres de 18 y 25 años, y una mujer de 17 años, fueron detenidos en las inmediaciones del estadio.

Las seis personas as fueron llevadas ante el Juzgado Cívico quien determinará la sanción correspondiente. Hasta el momento, horas previas al partido, son las primeras acciones de detección de reventa de boletos.

La dependencia explicó que como parte de las acciones del “Operativo Estadio Seguro” lograron detectar a tres hombres de las edades 47, 53 y 58 años, ocurrió en inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sobre el Viaducto Tlalpan. / Foto: Cortesía/SSC

➡️ Únete al canal de El Solde México en WhatsApp para no perderte la información más important e

Estadio Banorte, antes Azteca, vuelve a la actividad

Recordemos que el día de hoy se reinaugura el Estadio Azteca, ahora llamado Banorte, previo al Mundial 2026 en donde México participará como uno de los tres anfitriones.

Si bien los boletos para el duelo estaban ‘por las nubes’ ante la probable visita de Cristiano Ronaldo a tierras mexicanas, una vez que se confirmó la lesión del portugués, los boletos comenzaron a bajar de precio, algo que muchos revendedores padecieron en su ilegal práctica.