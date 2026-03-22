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Metrópolidomingo, 22 de marzo de 2026

Diputados de Morena apoyan declarar como día feriado en CDMX la inauguración del Mundial de Futbol 2026

El morenista, Paulo García, declaró que la capital ya se acostumbró a la celebración de eventos masivos internacionales, por ello confía en que le irá muy bien

Manuel Cosme

En conferencia de prensa, el legislador aseguró que hay comunicación constante con funcionarios de la administración capitalina para que reporten los avances de los preparativos que efectúan con miras a esa justa deportiva.

El legislador recordó que la Ciudad de México ya se acostumbró a la celebración eventos masivos internacionales y por eso confió que le irá muy bien, a pesar de los deseos de los opositores para que el fracase en este evento.

Sobre la propuesta de Jesús Sesma para invitar a funcionarios del gobierno capitalino a asistir a mesas de trabajo, el legislador del partido oficial, precisó que si hay contactos de los congresistas con ellos y confió en que seguirá las reuniones.

Comentó que la inauguración del Jardín de Agua es un ejemplo del acercamiento con los vecinos, porque esa obra servirá para captar agua de lluvia, también se amplió el drenaje y hay otros planes para atender demandas históricas de la ciudadanía.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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