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Metrópolidomingo, 3 de mayo de 2026

Domingo de calor y lluvia en CDMX: activan alerta amarilla en seis alcaldías por precipitaciones fuertes y posible granizo

También hay alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes en nueve demarcaciones de la CDMX

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Karla Mora / El Sol de México

Karla Mora
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