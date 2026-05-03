Domingo de calor y lluvia en CDMX: activan alerta amarilla en seis alcaldías por precipitaciones fuertes y posible granizo
También hay alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes en nueve demarcaciones de la CDMX
Karla Mora / El Sol de México
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