Edith Guadalupe salió a buscar trabajo y la encontraron muerta: cronología desde su desaparición

La fiscalía capitalina informó que ya fue abierta una carpeta de investigación por el delito de feminicidio

Daniel Montes de Oca

Tras ser reportada como desaparecida, amigos y familiares de la joven se encargaron de realizar sus propias investigaciones para dar con su paradero.

Esta es la cronología del caso que comenzó el pasado miércoles, y que terminó con el feminicidio de la joven:

¿Cómo desapareció Edith Guadalupe?

Los familiares de la joven de 21 años la vieron por última vez el pasado 15 de abril, cuando acudió a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio de la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la cédula emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas, Edith salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa en la alcaldía Iztapalapa, donde abordó una motocicleta a través de una aplicación que la trasladó hasta el edificio donde tendría la supuesta entrevista de trabajo.

Familiares reportan desaparición

El 16 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) recibió el reporte de la desaparición de Edith Guadalupe. Al respecto, la institución señaló que “se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes”.

Mientras tanto, los familiares, con apoyo de vecinos y del C5 de la Ciudad de México, obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad para monitorear la ruta que tomó Edith a bordo de la motocicleta hasta el edificio número 829 ubicado sobre Avenida Revolución.

Posteriormente, familia y amigos de la joven se manifestaron en la avenida Eje 6 Sur para exigir a las autoridades que agilizaran los trabajos de búsqueda, tras cumplirse 24 horas sin tener contacto con ella.

Edith Guadalupe es hallada sin vida en el mismo lugar que familiares reportaron horas antes

Durante la madrugada de este 17 de abril, elementos periciales y agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron una inspección ministerial en el edificio donde Edith Guadalupe ingresó el miércoles pasado.

Durante las diligencias, fue localizado el cuerpo de una mujer y las 5:30 hrs de la mañana comenzaron los trabajos de servicios periciales de la fiscalía capitalina para asegurar el lugar y el cuerpo.

Siguiendo los protocolos correspondientes, reportes preliminares indicaron que el cuerpo de Edith Guadalupe fue encontrado dentro de una bolsa negra.

Acusan irregularidades

En las afuera del punto, los familiares de la joven acusaron a las autoridades locales de irregularidades durante la investigación. Claudia Edith, madre de la víctima, denunció ante los medios de comunicación que “me piden dinero por debajo del agua para que hagan su trabajo”.

Por ello, advirtió que si las autoridades no iban a realizar su trabajo, entrarían al edificio para realizar una inspección. Al respecto, un familiar de la joven declaró que la administración del edificio rechazó la presencia de Edith dentro del inmueble.

Un primo de Edith, declaró que ante la falta de resultados por parte de las autoridades capitalinas, la familia comenzó a realizar investigaciones por su cuenta, desmintiendo la versión de la administración del edificio.

Fiscalía va contra funcionarios que hayan actuado indebidamente

Posteriormente, en conferencia de prensa, Alcalde Luján señaló que se investiga la presunta solicitud de dinero por parte de un elemento de la Policía de Investigación durante el caso y el personal involucrado será separado de sus funciones mientras avanza la investigación.

Cuerpo de Edith Guadalupe presenta signos de violencia

La fiscal añadió que la necropsia arrojó que el cuerpo presentaba lesiones provocadas por golpes, y según las indagatorias, podrían estar relacionadas con el delito de feminicidio. Además, la víctima previamente compartió su ubicación con familiares.

En el lugar donde se cometió el crimen, elementos de la fiscalía realizaron inspecciones exhaustivas piso por piso. Primero localizaron objetos personales de Edith y momentos después fue encontrado el cuerpo debajo de un montículo de arena en la parte del sótano.

Como parte de las investigaciones, la FGJ-CDMX abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y se analizan videos de la zona, entrevistas para identificar a los presuntos responsables.

Además, la fiscal adelantó que ya se está buscando al motociclista que trasladó a Edith hasta el el edificio.

Por su parte, el fiscal encargado de Desapariciones Forzadas, Luis Eduardo Poletti Vega, añadió que el inmueble presuntamente es de propiedad privada, por lo que las autoridades ya están en contacto con la administración del lugar, para contar con información sobre quiénes lo ocupaban o si tenía otro tipo de uso.

Finalmente, Alcalde Luján informó que ya se tiene identificado a un presunto responsable, pero no dio más detalles al respecto.

En ese sentido, aseguró que autoridades de la institución ya sostuvieron una reunión con la familia de Edith Guadalupe, con quienes se comprometieron a esclarecer el caso y dar con los responsables de este hecho.

Clara Brugada condena feminicidio

Sobre este caso, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó el crimen contra Edith Guadalupe.

En ese sentido, pidió a la FGJ agilizar las investigaciones sobre este crimen “con prontitud y rigor, a fin de esclarecer los hechos y garantizar justicia”.