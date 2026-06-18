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Metrópolijueves, 18 de junio de 2026

Al Zócalo no le cabe una alma más: aficionados llenan el Fan Fest a dos horas del partido México vs Corea

El Gobierno de CDMX pidió a los fanáticos que se dirijan a algunas de las pantallas adicionales instaladas en las inmediaciones del Centro Histórico para disfrutar del partido

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Guillermo Pantoja, Dana Estrada y Alma Hidalgo / El Sol de México

Fila Fan Fest
El ambiente mundialista invadió el Zócalo de la Ciudad de México. - Foto: Guillermo Pantoja / La Prensa
Fila Fan Fest
El Fan Fest del Zócalo de CDMX tiene un cupo máximo de 55 mil personas. - Foto: Guillermo Pantoja / La Prensa
Fila Fan Fest
Aficionados que no logren entrar al Zócalo podrán disfrutar del partido en alguna de las 12 pantallas instaladas en inmediaciones del Centro Histórico. - Foto: Guillermo Pantoja / La Prensa
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