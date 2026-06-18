Al Zócalo no le cabe una alma más: aficionados llenan el Fan Fest a dos horas del partido México vs Corea
El Gobierno de CDMX pidió a los fanáticos que se dirijan a algunas de las pantallas adicionales instaladas en las inmediaciones del Centro Histórico para disfrutar del partido
Guillermo Pantoja, Dana Estrada y Alma Hidalgo / El Sol de México
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