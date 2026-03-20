El Franz Mayer se une a la fiesta mundialista: fecha, horario y precio de la expo para los amantes del futbol

Los aficionados del balompié podrán disfrutar de una exposición previo al arranque de la justa deportiva más importante del año

Samantha Laurent

“Futbol: Diseñando una pasión” es el nombre que lleva esta exposición, la cual mostrará a los aficionados y no aficionados de este deporte un poco más sobre la historia de las nueve Copas del Mundo celebradas en América:

Con este recorrido histórico y visual descubrirás cómo el diseño ha moldeado la forma en que se vive la pasión por este deporte a través de logos, escudos, identidades visuales, estadios monumentales y mucho más.

Fechas, horarios y precios para la exposición de futbol

Será a partir del 25 de marzo cuando “Futbol: diseñando una pasión” esté disponible para todos los interesados, en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.