Empresa privada deberá responder por el derrumbe de Minería y Viaducto en la Escandón
El alcalde de la Miguel Hidalgo informó que sí había permisos de demolición otorgados por la alcaldía, no obstante, la responsabilidad del colapso deberá ser aclarado por privados
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