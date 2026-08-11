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Metrópolimartes, 11 de agosto de 2026

Empresa privada deberá responder por el derrumbe de Minería y Viaducto en la Escandón

El alcalde de la Miguel Hidalgo informó que sí había permisos de demolición otorgados por la alcaldía, no obstante, la responsabilidad del colapso deberá ser aclarado por privados

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Dana Estrada / El Sol de México

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Dana Estrada
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