Empresa privada deberá responder por el derrumbe de Minería y Viaducto en la Escandón

METRÓPOLI

Utopía Elena Poniatowska abre sus puertas en Coyoacán con servicios de salud, cuidados y cultura

Con una inversión de 242 millones de pesos, el Gobierno capitalino creó un nuevo espacio que beneficiará a más de 130 mil habitantes de 17 colonias; tendrá un centro gratuito para personas con Parkinson y una sala inmersiva sobre cambio climático, entre otras áreas