En 7 meses, policía de la CDMX detienen a casi 500 personas por robo en tiendas de autoservicio y centros comerciales
La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que ha logrado recuperar más de seis millones de pesos en mercancías
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