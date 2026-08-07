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Metrópoliviernes, 7 de agosto de 2026

En 7 meses, policía de la CDMX detienen a casi 500 personas por robo en tiendas de autoservicio y centros comerciales 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que ha logrado recuperar más de seis millones de pesos en mercancías

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Dana Estrada / El Sol de México

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Alcaldías como más robos

Dana Estrada
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