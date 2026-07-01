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Metrópolimiércoles, 1 de julio de 2026

En aglomeraciones “ya no vayan al Ángel”, pide Clara Brugada a aficionados tras muertes en festejos del Mundial

Según datos de la Secretaría de Gobierno local, asistieron alrededor de 820 mil personas en Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución y Avenida Juárez

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Karla Mora / El Sol de México

Karla Mora
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