Jovany “N” alias La Muñeca, detenido en Morelos, habría coordinado el asesinato de colaboradores de Clara Brugada
Durante su aprehensión se le aseguraron un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con dosis de droga
Karla Mora / El Sol de México
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