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Metrópolilunes, 29 de junio de 2026

Jovany “N” alias La Muñeca, detenido en Morelos, habría coordinado el asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Durante su aprehensión se le aseguraron un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con dosis de droga

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Karla Mora / El Sol de México

Karla Mora
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