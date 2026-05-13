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Metrópolimiércoles, 13 de mayo de 2026

Escalan protestas en IPN: estudiantes bloquean Insurgentes y Reforma

Los alumnos exigen que la nueva dirección del Politécnico sea designada por voto popular, en lugar de ser designada por el Gobierno

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Iván Ortiz

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Entregan pliego petitorio a la Segob y a la SEP

Protestas IPN
Los estudiantes además señalaron actos de corrupción y desvíos del erario público cometidos por Arturo Reyes Sandoval. - Foto: Ivonne Rodríguez/ El Sol de México
Protestas IPN
Los estudiantes acusan que estas carencias se han reforzado por “la eliminación de los fideicomisos - Foto: Ivonne Rodríguez/ El Sol de México
Protestas IPN
Cientos de alumnos del IPN alzaron la voz por las deficiencias que tienen varios planteles - Foto: Ivonne Rodríguez/ El Sol de México

Contexto y demandas principales

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Acusaciones de corrupción y demandas a autoridades

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