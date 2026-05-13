Escalan protestas en IPN: estudiantes bloquean Insurgentes y Reforma

Metrópolimiércoles, 13 de mayo de 2026Escalan protestas en IPN: estudiantes bloquean Insurgentes y ReformaLos alumnos exigen que la nueva dirección del Politécnico sea designada por voto popular, en lugar de ser designada por el GobiernoFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Iván OrtizEntregan pliego petitorio a la Segob y a la SEPLos estudiantes además señalaron actos de corrupción y desvíos del erario público cometidos por Arturo Reyes Sandoval. - Foto: Ivonne Rodríguez/ El Sol de MéxicoLos estudiantes acusan que estas carencias se han reforzado por “la eliminación de los fideicomisos - Foto: Ivonne Rodríguez/ El Sol de MéxicoCientos de alumnos del IPN alzaron la voz por las deficiencias que tienen varios planteles - Foto: Ivonne Rodríguez/ El Sol de MéxicoContexto y demandas principalesAcusaciones de corrupción y demandas a autoridadesMarchasSEGOBIPNNOTAS RELACIONADASMETRÓPOLIEstudiantes de la UNAM hacen pintas en Metro Universidad en espacios remodelados por el MundialMETRÓPOLIProtestas en IPN: Estudiantes de Economía van a paro indefinidoMETRÓPOLIEstudiantes de la UNAM lanzan movimiento para solicitar transporte dignoMás NoticiasMETRÓPOLICierran Viveros de Coyoacán por riesgo de desbordamiento del Río MagdalenaEl incremento crítico en los niveles de los ríos San Buenaventura y Magdalena obligó a las autoridades a cerrar el pulmón verde, que recibe entre tres mil y cuatro mil visitantes al díaMETRÓPOLIActividades en CDMX para hacer si te quedas en la ciudad en las vacaciones de veranoEsta es la lista definitiva de mayo, junio y julio con actividades culturales y deportivas para quienes quieran salir del ambiente mundialista y para quienes se quieren unir a la fiestaMETRÓPOLI“Siempre se inunda, pero ésta fue la peor”, dicen vecinos de Azcapotzalco tras afectaciones por las lluviasDos días después de las inundaciones, vecinos de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa siguen limpiando el lodo de las callesMETRÓPOLIVecinos cierran avenida San Antonio Abad para pedir expropiación de edificio colapsadoA dos meses del derrumbe y clausura de la obras, manifestantes identificados como vecinos piden expropiación para vivienda socialMETROPOLIMega fuga de agua inunda avenida Tláhuac en Los Reyes Culhuacán, IztapalapaAutoridades ya intervienen para reparar la tubería de 48 pulgadas que se fracturóMETRÓPOLIEdith Guadalupe y Juan Jesús tuvieron un contacto previo, asegura la fiscalía capitalinaLa fiscal Bertha Alcalde informó que los jóvenes acordaron reunirse en el edificio de Avenida Revolución 829METRÓPOLIViviendas afectadas por lluvias en San Pedro Xalpa asciende a 60; alcaldesa de Azcapotzalco responsabiliza al Edomex Nancy Nuñez Reséndiz explicó que estás afectaciones se deben al desbordamiento del Río de los Remedios, que separa Azcapotzalco de NaucalpanMETROPOLIDos horas de caos: Protesta en La Noria interrumpe servicio del Tren LigeroEl conflicto se originó porque los manifestantes se oponen a la habilitación de una nueva ruta de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en la zona de La Noria, lo que motivó el cierre de esta vialidad clave.METRÓPOLILluvia en CDMX colapsa el Centro Histórico y la GAMAutoridades de la Ciudad de México, atendieron afectaciones en diferentes puntos de la capital del paísMETRÓPOLISe registra detonación de arma de fuego dentro del panteón San Lorenzo TezoncoElementos de la SSC capitalina, detuvieron a cinco hombres que intentaron darse a la fugaLO+VISTO1MÉXICOSecretaría de Salud emite aviso epidemiológico por brote multinacional de hantavirus2MÉXICOBeca Santander 2026: requisitos y cómo registrarse para los nueve mil pesos3MÉXICO¿Cuánto durarán las vacaciones de verano? Así quedó el calendario de la SEPCOLUMNASHiroshi TakahashiEl Espectador / SEP abrió un debate necesarioClaudia CorichiCanasta básica y pobreza alimentariaColumna invitadaOpinión de Fernando Sosa / Tratado de extradición México – EUColumna invitadaOpinión de Martha González / El futuro se diseña con confianzaLO+RECIENTELOCALTras 39 horas de bloqueo, campesinos de Tonanitla liberan vialidades hacia el AIFAMETRÓPOLIMetrobús contará servicio especial para juegos del Mundial en el Estadio BanorteMETRÓPOLIEstudiantes de la UNAM hacen pintas en Metro Universidad en espacios remodelados por el MundialMETRÓPOLIActivan Alerta Roja por lluvias intensas en GAM; seis alcaldías continúan en naranjaNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESContraataque OsvaldoCARTONESPatricio Patricio