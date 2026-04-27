Esperan en alcaldía Miguel Hidalgo una participación del 10% en Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo
Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, pidió a los legisladores aprobar su iniciativa de “peso a peso” para mejorar las condiciones de las colonias de la ciudad
Manuel Cosme
Informó que, desde ese año a la fecha, la alcaldía destinó 250 millones de pesos a ese plan, lo que representa 50 millones de pesos anuales aproximadamente.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.