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Metrópolilunes, 27 de abril de 2026

Esperan en alcaldía Miguel Hidalgo una participación del 10% en Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, pidió a los legisladores aprobar su iniciativa de “peso a peso” para mejorar las condiciones de las colonias de la ciudad

Manuel Cosme

Informó que, desde ese año a la fecha, la alcaldía destinó 250 millones de pesos a ese plan, lo que representa 50 millones de pesos anuales aproximadamente.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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