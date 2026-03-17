Airbnb recibirá a cuatro aficionados por una noche de alojamiento en las instalaciones del coloso de Santa Úrsula

AFP

Para poder participar en este particular sorteo, el 23 de marzo se abren las reservas que no tiene costo alguno. La fecha para alojarse es del 4 al 5 de abril.

Prometen además entradas para el partido inaugural del Mundial 2026, en el que México recibirá a Sudáfrica.

"Pasa la noche en tu propia suite de lujo dentro del Estadio de la Ciudad de México para despertarte con una vista impresionante de la cancha", promueve.

"Los afortunados que logren reservar podrán estar conviviendo y viviendo aquí en el estadio", dice Hugo Sánchez en una publicación de la plataforma en la red social TikTok.

A los huéspedes se les promete un recorrido VIP por el estadio y una charla con el conocido exgoleador mexicano.