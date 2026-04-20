“Nos interesa mucho recuperar todo lo relacionado con cuerpos de agua de la Ciudad de México”, afirma la jefa de Gobierno

Manuel Cosme y ALEJANDRA MARTINEZ

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que su gobierno destinará recursos presupuestales, a través de la secretaría de Medio Ambiente para rescatar el humedal que se localiza en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Nos interesa mucho recuperar todo lo relacionado con cuerpos de agua de la Ciudad de México, por eso este año habrá recursos para ese proyecto”.

En conferencia de prensa, la funcionaria capitalina reconoció que el proyecto se impulsó en la pasada administración, por lo que “este año hay recursos para el humedal”, aunque dijo no tenía el dato de la inversión que se hará este año.

Antes de que el abandono fuera tan evidente, había la intención de que esta zona recibiera una categorización como Área de Valor Ambiental, con lo que se podría garantizar su cuidado.