Estima Canaco una derrama económica de 26 mil 280 mdp en la CDMX por Mundial de Futbol

El giro con mayor derrama económica estimada será el de hospedaje, con 10 mil 512 millones de pesos

Karla Mora / El Sol de México

De acuerdo con las estimaciones del organismo empresarial, el gasto promedio por turista será de 22 mil 500 pesos, lo que anticipa una temporada de alta actividad económica para los sectores vinculados al turismo y al consumo.

En lo que respecta a alimentos y bebidas, la institución prevé haya un flujo económico de mil 758 millones de pesos; y en transporte, alrededor de tres mil 600 millones de pesos.

Dentro de las áreas de oportunidad que identifica la Canaco CDMX para el Mundial están el fortalecimiento de empresas familiares, la capacitación digital, competitividad y el afianzamiento del turismo, así como la hospitalidad y el consumo local.