Estudiantes de la UNAM alistan protestas por problemas de movilidad: pasan hasta seis horas al día en el transporte público
El próximo 24 de abril, alumnos de la Facultad de Contaduría dejarán pasar gratuitamente a los usuarios del Metro en Ciudad Universitaria, debido a las recientes obras, fallas y saturación del servicio
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