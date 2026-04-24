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Metrópoliviernes, 24 de abril de 2026

Estudiantes de la UNAM alistan protestas por problemas de movilidad: pasan hasta seis horas al día en el transporte público

El próximo 24 de abril, alumnos de la Facultad de Contaduría dejarán pasar gratuitamente a los usuarios del Metro en Ciudad Universitaria, debido a las recientes obras, fallas y saturación del servicio

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Iván Ortiz

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