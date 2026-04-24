Estudiantes de la UNAM lanzan movimiento para solicitar transporte digno

El Movimiento Estudiantil por el Transporte Digno de la UNAM exige dar mantenimiento al Metro y parar obras de remodelación por el Mundial

Iván Ortiz

Asimismo, demandaron frenar “la ejecución de trabajos innecesarios de embellecimiento superficial de estaciones”, leyeron en un comunicado. Tales como las obras de cara a la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que se realizan en la Línea 2.

Cada viernes a las 14 horas, explicaron, protestarán con un metro popular y una olla comunitaria hasta tener una respuesta del gobierno capitalino y las autoridades universitarias.