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Metrópolimartes, 14 de julio de 2026

Estudiantes del IPN en paro rechazan reprogramar clases hasta que haya solución a sus demandas

Indicaron que no tendría sentido retomar las clases si continuarán con las mismas deficiencias en sus instalaciones, como falta de infraestructura, laboratorios y material para cursar un semestre digno.

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Rafael García

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reunión estudiantes del IPN
Existe plena disposición de las autoridades para hacerlo. - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
reunión estudiantes del IPN
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Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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