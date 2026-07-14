Estudiantes del IPN en paro rechazan reprogramar clases hasta que haya solución a sus demandas
Indicaron que no tendría sentido retomar las clases si continuarán con las mismas deficiencias en sus instalaciones, como falta de infraestructura, laboratorios y material para cursar un semestre digno.
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