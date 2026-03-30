Explosión por gas en un edificio deja al menos cuatro lesionados en la alcaldía Benito Juárez
La explosión se registró en el edificio Rébsamen, el cual ya había presentado afectaciones tras los sismos; autoridades descartaron afectaciones estructurales
EFE
Según las investigaciones, la explosión se registró al interior de un departamento y provocó daños en vidrios y cancelería del edificio.
La titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, explicó que el inmueble presenta
"Los
Ante esta situación, indicó que la alcaldía ofreció trasladar a los
Urzúa detalló que no hay afectaciones estructurales en los departamentos.