Explosión por gas en un edificio deja al menos cuatro lesionados en la alcaldía Benito Juárez

La explosión se registró en el edificio Rébsamen, el cual ya había presentado afectaciones tras los sismos; autoridades descartaron afectaciones estructurales

EFE

Según las investigaciones, la explosión se registró al interior de un departamento y provocó daños en vidrios y cancelería del edificio.

La titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, explicó que el inmueble presenta riesgos tras la explosión, por lo que se realizan evaluaciones para determinar su estado.

"Los vecinos no van a poder pasar la noche en este lugar", dijo Urzúa, en una entrevista con medios.

Ante esta situación, indicó que la alcaldía ofreció trasladar a los vecinos a hoteles para que puedan pernoctar mientras continúan las revisiones del edificio.

Urzúa detalló que no hay afectaciones estructurales en los departamentos.