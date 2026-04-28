Falla 48 veces al día el Metrobús de la CDMX provocando retrasos en usuarios

El problema en las puertas por lo general lo provocan los mismos pasajeros que se toman de ellas, intentan abrirlas manualmente, o recargan su peso durante el tiempo de viaje. / Foto: Archivo Victoria Valtierra / Cuartoscuro.com

El Metrobús de la Ciudad de México registró ocho mil 774 fallas entre el 31 de julio de 2025 y el 31 de enero de 2026, principalmente en las puertas de acceso. La Línea 1 tuvo 28 de cada 100 fallas, afectando el traslado diario de un millón 800 mil usuarios.

Víctor Alvarado, ingeniero en transporte y maestro en políticas ambientales, explicó que, año con año, las fallas en las unidades del Metrobús están presentes, principalmente en las puertas. Estos problemas son ocasionados por la alta demanda en horas pico y el tiempo contado para que los usuarios puedan llegar a su trabajo, escuela, o cita al médica.

El problema en las puertas por lo general lo provocan los mismos pasajeros que las abren o cierran, se toman de ellas, intentan abrirlas manualmente, o recargan su peso durante el tiempo de viaje, según información compartida por el Metrobús.

El protocolo que se aplica es que si una puerta no cierra, la unidad tiene que salir de operación. En consecuencia se tiene una reducción en el número de unidades que dan servicio lo que aumenta el arribo de unidades y el tiempo de traslado de los usuarios, explicó, Víctor Alvarado.

En respuesta a solicitudes de información, el Metrobús informó que se registran 48 fallas al día, principalmente en las puertas de sus unidades, además de otros problemas como fuga de aceite o anticongelante, fallas en el motor, en el sistema de aire comprimido, o de enfriamiento, en el sistema eléctrico, en registros y tolvas, suspensiones y alternadores., que han provocado retrasos en sus usuario

Si una puerta no cierra, la unidad tiene que salir de operación, lo que provoca una reducción en el número de unidades. / Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com

Alvarado detalló que, cada año las empresas operadoras de las siete líneas del Metrobús -CISA, VYCSA, RECSA, CE4-17M, RTP, CTT, COPSA, TSAJJ, MIVSA,CCA, COPTTSA, CORENSA, CARSA, CURVIX, OL7,SKYBUS,y CITMSA- destinan millones de pesos para el mantenimiento correctivo y preventivo de cada una de las 886 unidades que actualmente operan en el Metrobús capitalino.

El Metrobús cuenta con un sistema de mantenimiento predictivo y correctivo. Cuando ocurre una falla, la unidad ingresa al patio de encierro para su revisión y registro; no obstante, este proceso resulta insuficiente para revertir el ciclo repetitivo de averías diarias.

Aunque la autoridad tiene el registro y motivos de las fallas que se presentan a diario en sus autobús, no se está haciendo nada para prevenirlo. Pese a que cada falla detectada provoca que la unidad salga de circulación, reduciendo los lugares disponibles para miles de pasajeros.

“Lo que preguntaría a las autoridades del Metrobús es “si los concesionados ya tienen identificados los síntomas, qué está haciendo ustedes para revertirlas, porque, no basta con dar mantenimiento o hacer el checklist de revisión de forma periódica. Necesitamos saber qué están haciendo realmente para revertir, y contener este tipo de situaciones”, detalló el especialista en movilidad.

Metrobús cuenta con un sistema de mantenimiento predictivo y correctivo, sin embargo este proceso resulta insuficiente para revertir el ciclo repetitivo de averías diarias. / Foto: cortesía Grupo CISA

“Algunas de estas fallas se deben en gran medida a la situación en las que se encuentra el carril confinado”, señaló.

La vivencia de Nataly, usuaria diaria, quien viaja de Ecatepec, Estado de México a la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, ilustra la afectación cotidiana. “Aún faltaban 15 estaciones para bajarme pero nos bajaron de la unidad para abordar otra, en horas pico”. La situación, relata, le impidió llegar a tiempo al trabajo y la obligó a esperar por varias unidades en una estación saturada.

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