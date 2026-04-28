elsoldemexico
Metrópolimartes, 28 de abril de 2026

Falla 48 veces al día el Metrobús de la CDMX provocando retrasos en usuarios

Las puertas de acceso en la L-1 registran el mayor número de problemas debido a que los pasajeros las abren y cierran manualmente

Dana Estrada / El Sol de México

“El tema de las puertas es la principal falla que presenta Metrobús, esa consecuencia parte de la necesidad de las personas usuarias de querer abordar. Esta situación impacta en gran medida a la ciudad y a este sistema de transporte”.

El chofer nos dijo bajó, justamente en Buenavista, donde hay mucha gente, tuve que esperar varios camiones para subir, relató la oficinista.

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

bl
LOCAL

Luego de tres horas vecinos de Xalostoc liberaron la autopista México-Pachuca

Los manifestantes denunciaron que una procesadora de grasas ha generado afectaciones a la salud, mientras el bloqueo provocó filas de varios kilómetros en la autopista, con piedras y maderas colocadas sobre la vialidad, vecinos impidieron el paso de vehículos para exigir la clausura de una empresa señalada por contaminación ambiental.

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Exportar más, crecer menos

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Crisis por parálisis en Sonora

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Querida Fátima

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

México ante la ONU

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES