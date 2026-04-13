Aumentaron de 348 en 1987 a más de tres mil en 2020, principalmente en zonas de conservación sin servicios y con riesgos ambientales

Manuel Cosme

Los investigadores aseguraron que en ese tipo de asentamientos hay una ausencia e insuficiencia de servicios urbanos y de acceso al transporte público, debido a que en su mayoría están en suelo de conservación.

“Son predios que se venden muy baratos, sin ningún servicio, pero eso es permisible para ciertas familias”, expuso García Valdivia.

No obstante, reconoció que algunos asentamientos ya están urbanizados y eso se debe a que sus habitantes pagan poco a poco la adquisición de servicios, mientras obtienen la regularización.

Las cuatro alcaldías en las que creció más el problema de asentamientos irregulares son Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y, Milpa Alta.

En el caso de los jóvenes que quieren independizarse, reconoció que también recurren a los asentamientos irregulares porque el precio que les ofrecen en la formalidad para un departamento es muy caro y, con sus salarios no les alcanza.

Nuevo diagnóstico

En entrevista, Mónica Alegre, procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial, comentó que para saber cómo llegó la ciudad a esta situación hay que preguntárselo a quienes estuvieron antes en el cargo.

Anunció que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) alista un nuevo diagnóstico de los asentamientos humanos irregulares para conocer exactamente la dimensión del problema, porque el último estudio que se hizo fue en 2012.

Dicho estudio contiene imágenes satelitales de alta resolución, además de visitas que se hicieron junto con las autoridades de las entonces delegaciones.