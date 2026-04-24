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Metrópoliviernes, 24 de abril de 2026

Familia de Edith Guadalupe asegura que Juan Jesús “N” es el responsable de su feminicidio

Familiares de la joven informaron que dejarán de dar declaraciones, y esta será la última vez que hablarán del tema

Dana Estrada / El Sol de México

La tía de la joven, dijo estar segura de que la Fiscalía capitalina está haciendo un trabajo adecuado en el caso. Sin embargo, eso no borra la omisiones que hubo durante las primeras horas tras haber solicitado la búsqueda de la joven. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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