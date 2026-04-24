Familia de Edith Guadalupe asegura que Juan Jesús “N” es el responsable de su feminicidio
Familiares de la joven informaron que dejarán de dar declaraciones, y esta será la última vez que hablarán del tema
Dana Estrada / El Sol de México
La tía de la joven, dijo estar segura de que la Fiscalía capitalina está haciendo un trabajo adecuado en el caso. Sin embargo, eso no borra la omisiones que hubo durante las primeras horas tras haber solicitado la búsqueda de la joven.
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