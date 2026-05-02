Familia de Fátima Cecilia, víctima de feminicidio, exige que sea obligatorio para escuelas la entrega de menores a tutores autorizados
En el 2025, un juez ordenó a las autoridades educativas aplicar obligatoriamente la entrega de menores solo a tutores autorizados
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