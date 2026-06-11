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Metrópolijueves, 11 de junio de 2026

Nueve horas por un lugar en la plaza de todos, y miles se quedan fuera

Mexicanos locales y migrantes vivieron la apertura del Mundial de Futbol en el Zócalo capitalino, una plaza pública amurallada, donde se celebró el FIFA Fan Fest

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Dana Estrada / El Sol de México

Aficionados de la Selección nacional
El Fan Fest del Zócalo capitalino albergó al menos 55 mil aficionados. - Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México
Afición en fila para entrar al Fan Fest del Zócalo de la CDMX
Aficionados hicieron fila en Venustiano Carranza varias horas antes del juego - Foto: Omar Flores / El Sol de México
México
Aficionados de todos los puntos del país llegaron al Fan Fest del Zócalo en CDMX. - Foto: Omar Flores / El Sol de México
Fan Fest
Así lució el FIFA Fan Fest durante el partido de México - Foto: Omar Flores / El Sol de México
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Dana Estrada
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