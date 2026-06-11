Metrópolijueves, 11 de junio de 2026Nueve horas por un lugar en la plaza de todos, y miles se quedan fueraMexicanos locales y migrantes vivieron la apertura del Mundial de Futbol en el Zócalo capitalino, una plaza pública amurallada, donde se celebró el FIFA Fan FestFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Dana Estrada / El Sol de MéxicoEl Fan Fest del Zócalo capitalino albergó al menos 55 mil aficionados. - Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de MéxicoAficionados hicieron fila en Venustiano Carranza varias horas antes del juego - Foto: Omar Flores / El Sol de MéxicoAficionados de todos los puntos del país llegaron al Fan Fest del Zócalo en CDMX. - Foto: Omar Flores / El Sol de MéxicoAsí lució el FIFA Fan Fest durante el partido de México - Foto: Omar Flores / El Sol de MéxicoDana EstradaÚltimas notas:Nueve horas por un lugar en la plaza de todos, y miles se quedan fueraVivir la pasión del Mundial sin un boletoClara Brugada estará presente en el Fan Fest del ZócaloEventos DeportivosZócaloMundial 2026NOTAS RELACIONADASMETRÓPOLIEntre el sol y la multitud, aficionados trepan vallas para salir del Fan FestMETRÓPOLIVivir la pasión del Mundial sin un boletoMETRÓPOLIFiebre mundialista en la Zona Rosa: aficionados llegan para disfrutar del primer partidoMás NoticiasMETRÓPOLILluvia inunda Periférico a la altura de Paseo de la ReformaLa lluvia que esta tarde se registró en la CDMX provoca caos y que automovilistas intenten esquival el agua para evitar dañosMETRÓPOLILa calle que se volvió estadioEn una banqueta de la Zona Rosa, 40 aficionadas y aficionados vieron el partido inaugural del Mundial entre porras y el “Cielito lindo”METRÓPOLIEntre el sol y la multitud, aficionados trepan vallas para salir del Fan FestUn joven se impulsó de la parte superior de la valla metálica y al ver esto, otros aficionados replicaron la maniobraMETROPOLILluvia y aficionados en el Ángel colapsan el tránsito en Paseo de la ReformaLa celebración en el Ángel de la Independencia coincidió con la activación de doble alerta por lluvia en 13 alcaldíasMETRÓPOLICierran Metro Universidad por presencia de manifestantesEl director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, informó el cierre se realiza de manera temporal hasta que se restablezca la seguridadMETROPOLIChoque en el Mundial: Encapuchados se enfrentan con policías en entradas del Estadio AztecaLos encapuchados atacaron las líneas policiacas lanzando piedras, palos y cohetones de alta potenciaMETRÓPOLIFiebre mundialista en la Zona Rosa: aficionados llegan para disfrutar del primer partido“Hay mucho ambiente. Los mexicanos somo una locura, dentro y fuera de la cancha...”, comentó Ricardo, que viene desde Toluca a encender la fiestaMETRÓPOLIVivir la pasión del Mundial sin un boletoDesde Monterrey, Veracruz, Acapulco y Canadá, llegan mexicanos al Zócalo capitalino a encender la pasión y hacer sentir la localíaMETRÓPOLIClara Brugada estará presente en el Fan Fest del ZócaloLa jefa de gobierno capitalino añadió que no sabe si la presidenta Sheinbaum estará en el Zócalo. Mientras tanto, Brugada dio su predicción para el partido de México ante SudáfricaMETRÓPOLI“No veo el futbol; pero el de la selección sí”, así reciben el Mundial en deportivo Hermanos GaleanaPrevio a que se realice la ceremonia de inauguración y el primer partido del Mundial 2026 en México, el deportivo Hermanos Galeana mantiene sus actividades para sus visitantesLO+VISTO1MÉXICOSheinbaum y Lula da Silva defienden el multilateralismo y el respeto a la soberanía de los países2MÉXICOFGR vincula a proceso a tres presuntos integrantes del CJNG3MÉXICOA un día del Mundial, la CNTE se refuerza con maestros de Guerrero, Morelos e HidalgoCOLUMNASJuan Veledíaz Fuera de Agenda / Mirar el segundo plano Rogelio VarelaCorporativo / Morosidad en máximos históricosSamuel GarcíaEl observador / El silencio mexicano HR RatingsEntre bajo crecimiento, y un contexto político convulsoLO+RECIENTEMETRÓPOLIEntre caos y empujones, el Fan Fest en el Zócalo abre sus puertasMETRÓPOLI¡Es hoy! Desde distintos lugares, aficionados de todo el mundo llegan a CDMX para el partido inauguralMETRÓPOLICNTE se dirige al Estadio CDMX previo a inauguración del MundialMETRÓPOLITras enfrentamientos con colectivos de búsqueda, reabren calzada de Tlalpan en dirección al Estadio Ciudad de MéxicoNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESTláloclangas OsvaldoCARTONESDentro y fuera del area Rubén