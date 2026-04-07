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Metrópolimartes, 7 de abril de 2026

¿De pastor, suadero o carnitas? Lo que puedes disfrutar en la Feria del Taco 2026 en CDMX

Durante tres días, en un horario de 11:00 a 21:00 horas, podrás disfrutar de una gran variedad de tacos y votar por el mejor

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cuándo es la Feria del Taco 2026 en Cuajimalpa?

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México indicó que este 2026 la Feria del Taco de la alcaldía Cuajimalpa se realizará los días 15, 16 y 17 de mayo.

El evento se realizará en la explanada de la alcaldía Cuajimalpa, la cual se ubica en la avenida Juárez, s/n, de la colonia Cuajimalpa.

Actividades de la Feria del Taco de Cuajimalpa 2026

La Secretaría de Turismo de la CDMX indicó que en la Feria del Taco habrá una “gran variedad de tacos” ofrecidos por “especialistas” de la alcaldía Cuajimalpa.

Además, los asistentes podrán participar en una votación para elegir al mejor taco de la demarcación.

Aunque la entrada al evento es gratuita, toma en cuenta que deberás pagar por los alimentos que consumas en el lugar.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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