Festival de las infancias 2026 en CDMX: juegos, pinturas y actividades gratuitas

El festival, organizado por la Secretaría de Cultura de la CDMX y el IPN, contará con actividades divertidas para los niños, quienes podrán acercarse a la ciencia mediante diversos talleres

Actividades programadas del Festival de Infancias

La magia de la química y los colores

Actividad para conocer los colores característicos de los elementos químicos. Se realizará en la explanada del planetario de 17:00 a 19:00 horas, con cupo limitado a 80 personas.

Pinta caritas galácticas

Actividad lúdica y creativa para niñas y niños donde pintarán rostro con obras inspiradas al universo. Tendrá lugar en la explanada del planetario de 17:00 a 19:00 horas, con cupo limitado a 10 participantes por hora.

El misterio de la familia Hyllela

Historias de reflexión sobre el impacto ambiental. En la explanada del planetario de 17:30 horas, con cupo limitado a 80 personas

Barbie STEM

Conoce a través del proyecto científico de Barbie y descubre como administrar tu dinero, en colaboración con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Se realizará en la explanada del planetario de 18:00 a 20:00 horas, con cupo limitado a 10 personas cada 30 minutos.

Cráteres Lunares

Exploración y conocimiento sobre la formación de cráteres en la Luna y otros cuerpos celestes. Será en la explanada del planetario de 18:00 a 20:00 horas, con cupo limitado a 20 personas cada 30 minutos.

Observación nocturna (sujeto a condiciones climáticas)

Observación del universo a través de telescopios disponibles, en colaboración con la Sociedad Astrónoma ESIA Ticomán y el grupo Skyshop. Será en el Jardín posterior de 18:00 a 20:00 horas, con cupo limitado a 80 personas por hora.

Domo Móvil (durante el evento)

Ofrecerá algunas funciones especiales como Solaris (con dos funciones, la primera a las 17:00 horas y la última a las 19:00 horas), 3,2,1 Despegue (18:00 horas), y Yo Tierra (20:00 horas), tendrá un cupo limitado a 220 personas por hora.

Cuentos y leyendas

Espectáculo de títeres y malabares en zancos que contarán historias acerca del nacimiento de estrellas y del México antiguo. Será en la explanada del planetario a las 19:00 horas, con cupo limitado a 80 personas

Fecha, lugar y hora del Festival

El festival es completamente libre y gratuito. Sin embargo, será un evento con cupo limitado, por lo que debes de planear tu tiempo de llegada al planetario.

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Con esta información, ahora no existe pretexto alguno para asistir a este festival en las que habrá diversas actividades para las infancias como parte de su celebración por el Día del Niño.