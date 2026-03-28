Dana Estrada / El Sol de México

Pocos minutos antes del inicio del partido de reinauguración del Estadio Banorte, antes Azteca, la tragedia llegó a la catedral del futbol mexicano, cuando un aficionado perdió la vida tras caer de la rampa que da al túnel 52 del inmueble.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que ya se encuentra realizando la revisión de grabaciones dentro de los accesos del Estadio Banorte para la realización de la mecánica de hecho sobre el hombre que perdió la vida dentro del lugar.

De acuerdo con la FGJ el hombre se encontraba en la zona de palcos y cayó hasta el área del estacionamiento y a causa de la caída de 14 metros, el golpe le ocasionó la muerte.

Sin embargo, ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso, entre ellos las entrevistas a testigos.

Además, la necropsia también ya está en proceso, para asegurar las causas exactas de la muerte de joven. Y con ello las conexiones en las que se encontraba durante su estancia en el partido.

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“Desde el primer momento, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación acudió al sitio para iniciar las diligencias correspondientes. Se llevó a cabo el aseguramiento de la zona, la fijación del lugar de los hechos y el levantamiento de indicios por parte de peritos especializados en criminalística, fotografía y medicina forense”, informó la Fiscalía local.