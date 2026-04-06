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Metrópolilunes, 6 de abril de 2026

Fiscalía de la CDMX aclara que los abogados de una de las víctimas del caso Festival Axe retrasa el juicio

Considera que empresas y personas físicas son las presuntas responsables del derrumbe de la grúa y del homicidio culposo de dos fotoreporteros.

Manuel Cosme

Durante una conferencia de prensa, aseguró que esa institución cuenta con todos los elementos necesarios para continuar el proceso penal y atender a quienes resultaron afectados por esa situación.

La funcionaria dio a conocer que hay descontento de los familiares de otra de las víctimas, quienes demandaron a esos asesores jurídicos por provocar el retraso del proceso penal.

El 5 de abril de 2025 se efectuó ese festival en el Parque Bicentenario, cuando una de las grúas se derrumbó y provocó la muerte de Miguel Ángel Rojas y de Citlali Berenice Giles Rivera, ambos fotoperiodistas.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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