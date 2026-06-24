Fiesta mundialista en CDMX por México vs Chequia: miles de aficionados ya están en el Zócalo y Paseo de la Reforma
En el monumento al Ángel de la Independencia ya están listas las cuatro megapantallas que se instalaron alrededor y es el punto central de los festejos tras el partido
Perla Ramírez / El Sol de México
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