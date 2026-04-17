El cuerpo de la joven se halló en un edificio de la alcaldía Benito Juárez tras acudir a una entrevista de trabajo

Dana Estrada / El Sol de México

En conferencia de prensa, indicó que tienen identificado a un posible responsable y continuarán con las investigaciones.

Además, la FGJCDMX reconoció que aún no sabe el momento exacto de la muerte de Edith, derivado de que la necropsia no ha concluido.

Sin embargo, la fiscal Bertha Alcalde confirmó que el cuerpo de la joven presentaba golpes y fue encontrado en el sótano del edificio habitacional en la alcaldía Benito Juárez.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Elementos de la fiscalía ingresaron al domicilio en la madrugada del 16 al 17 de abril, revisando piso por piso y torre por torre las áreas comunes del edificio y localizando primero diversos objetos personales vinculados con Edith y horas más tarde una mujer sin vida en el sótano del edificio debajo de un montículo de arena”, detalló Alcalde.

Información en proceso