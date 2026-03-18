









Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Hasta este 18 de marzo, la Fiscalía aún no ha requerido la presencia de la Secretaría de Vivienda capitalina. / Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com

El secretario de vivienda de la CDMX, Inti Muñoz Santini, informó que está a la espera de brindar toda la información necesaria ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con respecto a la investigación de oficio abierta por las muertes de Marcelino Moreno, Iván Raúl Vega y Angélico Mejía, los tres trabajadores de la construcción que perdieron la vida en el derrumbe del edificio San Antonio Abad 124, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc.

En entrevista con El Sol de México, el funcionario informó que ya hay una carpeta de investigación abierta por la misma FGJ para deslindar responsabilidades en las tres muertes. Hasta el momento, la Fiscalía aún no ha requerido la presencia de la Secretaría de Vivienda capitalina; sin embargo, esta se encuentra en la disposición de acatar todas las instrucciones de las autoridades.

Es una investigación de oficio que ya inició la Fiscalía en tanto hubo fallecimientos. (...) lo que nos solicite la Fiscalía que informemos, y estaremos atentos a cómo se desarrolle la investigación y en todo momento informar lo que se nos pida, como ya lo hemos venido haciendo. Inti Muñoz Santini.

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El secretario de Vivienda aseguró que ya están listos para presentar todas las pruebas necesarias y a rendir cuentas; sin embargo, también deberá hacerlo la empresa demoledora, y la alcaldía Cuauhtémoc.