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Metrópolimiércoles, 18 de marzo de 2026

Fiscalía de CDMX abre carpeta de investigación por muerte de trabajadores por derrumbe en San Antonio Abad

El secretario de Vivienda de CDMX, Inti Muñoz Santini, dijo estar preparado para rendir cuentas, cuando la Fiscalía lo solicite

Dana Estrada / El Sol de México

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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