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Metrópoliviernes, 10 de abril de 2026

A contrarreloj, avanzan obras en Santa Úrsula Coapa rumbo al Mundial de Futbol

Vecinos cercanos al Estadio Azteca reportan avances y pendientes en trabajos de reencarpetado, drenaje y seguridad, a dos meses del evento deportivo

Dana Estrada / El Sol de México

Calles como San Jorge, San Adrián, Abasolo y Buenavista, por mencionar algunas, aún están a la espera de que los trabajadores concluyan las obras de reencarpetamiento que arrancaron hace casi dos meses.

En la calle San Adrián, Rocío Jiménez denunció que, desde inicios de 2025, su patio comenzó a inundarse sin saber el origen del agua, si era potable o de cañería.

Un año después, la mujer dijo a este diario que el pasado 13 de marzo la alcaldía Coyoacán y la Secretaría del Agua de la CdMx (Segiagua) ayudaron a parar la fuga al interior de su hogar y ahora está bien.

“Ya no tenemos fuga, apenas nos ayudaron a repararla. Sólo falta que acaben la calle y recojan el escombro”, dijo Rocío a este diario.

Al mismo tiempo, el reencarpetado de las calles donde vive fue entregado para estar a tiempo para el partido amistoso en el Estadio Azteca, pero reconoce que las obras no han acabado.

“Algunas calles se ven mejor, el adoquín que estaba antes ya tenía muchos años y con las lluvias se inundaba, pero todavía siguen las obras, los camiones de material”, agregó.

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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