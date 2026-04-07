Gobierno capitalino arranca construcción de viviendas en la Guerrero y el Centro Histórico

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el arranque de obras en cinco predios que darán lugar a 250 viviendas; las autoridades capitalinas aseguran que los inmuebles se entregarán a finales de este año

Vania Solís / El Sol de México

Este proyecto representa una inversión de mil millones de pesos destinada a la construcción y rehabilitación de 250 viviendas, que beneficiarán directamente a cerca de mil personas.

Las autoridades capitalinas destacaron que las nuevas viviendas tendrán un costo aproximado de un millón de pesos, financiado a través de créditos accesibles.

Además, los proyectos se regirán bajo un modelo de sustentabilidad ambiental, incorporando paneles y calentadores solares y sistemas de captación y reutilización de agua de lluvia.

“En un año más o menos, nos vemos aquí para entregar las viviendas que estamos construyendo aquí en Lerdo 12 y en los otros cuatro predios”, aseguró Muñoz Santini.

Más allá de las obras iniciadas en la colonia Guerrero y el Centro Histórico, la jefa de Gobierno anunció una ambiciosa estrategia habitacional que busca abatir el rezago en la capital.